Региональный этап «Лыжни России-2019» пройдет в Твери 9 февраля

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-18T18:27:41+03:00

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В Твери проведение регионального этапа «Лыжни России-2019» запланировано на 9 февраля 2019 года. По традиции это будет субботний день. Предполагается, что в этом году участниками всероссийской массовой гонки в Верхневолжье станут более 7000 человек.

Состязания проводятся в разных категориях и по нескольким дистанциям. Например, в прошлом году на тверской «Лыжне России» прошли забеги на 1, 2,5 и 5 км. Участвовали лыжники разных возрастов, проходили и семейные старты, и забег «Без галстуков». На трассу даже вышли ветераны спорта и люди с ограниченными возможностями.

В прошлом году прямо во время состязаний, стало известно, что тверская лыжница Наталья Непряева на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане заняла восьмое место в скиатлоне. Эту новость участники «Лыжни России» встретили бурными овациями.