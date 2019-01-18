Транспортному омбудсмену антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости сговора маршрутчиков насчёт повышения цен в Твери

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-18T18:15:05+03:00

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- Тверское Управление федеральной антимонопольной службы направило в адрес уполномоченного по правам перевозчиков Тверской области Исаева В.В., который также является руководителем ряда хозяйствующих субъектов, предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, - сообщает пресс-служба ведомства.

Предостережение стало реакцией на опубликованную в СМИ информацию о планах тверских перевозчиков повысить цены за проезд в городских маршрутках.

Напомним, на этой неделе в автобуспах некоторых маршрутов появились сообщения о повышении цен. В телефонном разговоре с "КП"-Тверь" уполномоченный по правам перевозчиков Владимир Исаев затруднился назвать точную сумму, на которую повысит цену за проезд каждый перевозчик, отметив, что сговор о ценах является нарушением антимонопольного законодательства. Однако транспортный омбудсмен предположил, что стоимость проезда вряд ли превысит 30 рублей и повышение может произойти в два этапа.