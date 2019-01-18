Запрещенные стероиды обнаружили в посылке, которую заказали жители Тверской области
Возбуждено уголовное дело
Сотрудники почтового отделения заметили странную посылкуФото: Андрей ЛЕОНОВ
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В Тверской области пресекли контрабанду сильнодействующих веществ. Запрещенное вещество заказали через Интернет два жителя Осташкова.
Когда посылки доставили в местное почтовое отделение, сотрудники службы безопасности Почты России передали их содержимое на экспертизу. Также в известность были поставлены сотрудники Тверской таможни совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области.
Анализ показал, что в коробках находятся анаболики, которые относится к сильнодействующим препаратам и запрещено к ввозу в нашу страну. Таблетки были изъяты, а по данному факту возбуждено уголовное дело.