Запрещенные стероиды обнаружили в посылке, которую заказали жители Тверской области

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-18T17:52:08+03:00

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В Тверской области пресекли контрабанду сильнодействующих веществ. Запрещенное вещество заказали через Интернет два жителя Осташкова.

Когда посылки доставили в местное почтовое отделение, сотрудники службы безопасности Почты России передали их содержимое на экспертизу. Также в известность были поставлены сотрудники Тверской таможни совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области.

Анализ показал, что в коробках находятся анаболики, которые относится к сильнодействующим препаратам и запрещено к ввозу в нашу страну. Таблетки были изъяты, а по данному факту возбуждено уголовное дело.