2019-01-18T17:25:55+03:00
Общество

На дорогах Тверской области начинается «Контроль трезвости»

Мероприятие будет длиться три дня
Альберт БОЙКОВ
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"Контроль трезвости" возвращается в Тверскую область"Контроль трезвости" возвращается в Тверскую областьФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 18 января, региональное управление ГИБДД в очередной раз запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 20 января включительно.

Водителей, которые нарушат правила дорожного движения, ожидает серьезное наказание. Особенно это касается тех, кто сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Так, попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тысяч рублей штрафа. Однако за повторное правонарушение водитель под "мухой" может на два года отправиться в колонии и расстаться с правами уже на три года.

Автоинспекторам можно помочь в их нелегкой работе. Сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля,за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД

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