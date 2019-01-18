Народно-художественные промыслы Тверской области покажут по телевизору
Программа выйдет в эфир на Первом канале в феврале
Прекрасный Торжок Фото: ПТО
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По телевизору расскажут о традиционных промыслах Тверской области. В программу войдут материалы о торжокском золотом шитье и гончарном производстве.
Рубрика телепрограммы «Идеальный ремонт путешествует», которая выходит по Первом каналу, будет посвящена возможностям обустройства дома с использованием аутентичных предметов, привезенных из путешествий и рассказывающих о культурных и исторических особенностях территорий. В Тверской области съемочная группа посетила уникальный музей «Торжокские золотошвеи», Дом пояса и мастерскую «Дом гончара» в Торжке.
Проект реализуется совместно с региональным Министерством туризма.