Два автомобиля столкнулись на улице Горького в Твери

СЕГОДНЯ 16:20 2019-01-18T16:20:42+03:00

Есть пострадавший в аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Твери на улице Горького столкнулись два автомобиля. Водители “Chevrolet Niva” и “Toyota Camry” не смогли разъехаться 18 января около 10:40 в районе дома № 97.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадал один человек. У него были зафиксированы нетяжелые травмы. У

У водителей, которые стали участниками дорожно-транспортного происшествия, нет признаков алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.

Автомобили стояли на трамвайных путях, поэтому движение в районе из-за аварии затруднено не было.