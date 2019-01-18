Два автомобиля столкнулись на улице Горького в Твери
Есть пострадавшие
Есть пострадавший в аварииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери на улице Горького столкнулись два автомобиля. Водители “Chevrolet Niva” и “Toyota Camry” не смогли разъехаться 18 января около 10:40 в районе дома № 97.
По предварительной информации, в результате столкновения пострадал один человек. У него были зафиксированы нетяжелые травмы. У
У водителей, которые стали участниками дорожно-транспортного происшествия, нет признаков алкогольного опьянения. Подробности случившегося устанавливаются.
Автомобили стояли на трамвайных путях, поэтому движение в районе из-за аварии затруднено не было.