2019-01-18T15:39:19+03:00
Происшествия

Следователи СК обнаружили на кладбище тело 56-летнего мужчины, который был убит год назад в Тверской области

По подозрению в убийстве задержан 30-летний знакомый убитого
Виктория ЖУКОВА
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Тело убитого злоумышленник спрятал на кладбище Фото: СУ СК РФ по Тверской областиТело убитого злоумышленник спрятал на кладбище Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области следователя СК расследуют уголовное дело об убийстве мужчины. В январе 2019 года правоохранители установили свидетелей произошедшей год назад трагедии. Очевидцы подтвердили, что житель Нелидовского района был убил, и показали место его возможного захоронения на кладбище.

На это место выезжали сотрудники полиции и следователи СК. 56-летний погибший был похоронен в могиле ранее захороненной женщины на глубине 45 см на старом кладбище около деревни Бор. Тело мужчины было обернуто полиэтиленовой пленкой.

- В ходе проведенного судебно-медицинского исследования установлена криминальная причина смерти потерпевшего. В настоящее время следователем назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей и очевидцев, устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Кроме того, стражи правопорядка осмотрели частный дом в деревне Горки, где было совершено убийство. Там они обнаружили ружье - орудие совершения преступления.

По подозрению в убийстве был задержан 30-летний местный житель. В ближайшее время ему планируется предъявление обвинения. По данным следствия, злоумышленник поругался с погибшим и выстрелил в него из охотничьего огнестрельного оружия.

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