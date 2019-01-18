200 новых мусорных контейнеров поступило в Тверь
В Тверь приехали 200 новых металлических контейнеров для мусора. Партию планируют установить в Заволжском районе. Новые контейнеры зеленого цвета, с колесиками и предназначены для машин с задней загрузкой. Один такой стоит 7,5 тысяч рублей.
ТИА сообщает, что на следующей недели в столицу Тверской области поступит еще 200 мусорных контейнеров.
Первую партию уже устанавливают во дворах Заволжья взамен старых. Всего в Заволжском районе сейчас находится более 1000 мусорных контейнеров, которые постепенно планируют заменять. Стоимость одного из них – 7.5. тысяч. Предприятие закупает их за свой счёт в Рязани.
Напомним, что также в Тверской области планируют для вывоза мусора приобрести новые КамАЗы.
В наступившем году в Верневолжье был установлен единый экономически обоснованный тариф для всех категорий на вывоз отходов. Жители будут платить 96 рублей 50 копеек с человека в месяц.