Двое пострадавших: легковушка протаранила автобус под Тверью

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-18T14:38:14+03:00

Легковое авто отбросило от удара в сугроб. Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области легковушка протаранила рейсовый автобус. Авария произошла 17 января около 11:33 на улице 1-й Дачной деревни Глазково в Калининском районе.

35-летняя женщина, водитель автомобиля «Тойота», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она врезалась в автобус МАЗ, который следовал по маршруту Тверь - Васильевский Мох. От удара иномарку отбросило в сугроб.

В Управлении ГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя были трезвыми.

Травмы не угрожающие жизни в аварии получили два человека: 49-летняя пассажирка автобуса и женщина - водитель иномарки. Они госпитализированы.