2019-01-18T14:38:14+03:00
Происшествия

Двое пострадавших: легковушка протаранила автобус под Тверью

Иномарка вылетела на встречную полосу
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Легковое авто отбросило от удара в сугроб. Фото: УГИБДД России по Тверской областиЛегковое авто отбросило от удара в сугроб. Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области легковушка протаранила рейсовый автобус. Авария произошла 17 января около 11:33 на улице 1-й Дачной деревни Глазково в Калининском районе.

35-летняя женщина, водитель автомобиля «Тойота», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она врезалась в автобус МАЗ, который следовал по маршруту Тверь - Васильевский Мох. От удара иномарку отбросило в сугроб.

В Управлении ГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя были трезвыми.

Травмы не угрожающие жизни в аварии получили два человека: 49-летняя пассажирка автобуса и женщина - водитель иномарки. Они госпитализированы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист похитил два велосипеда и бытовую технику из дачного дома в Тверской области
Самосвал насмерть сбил пешехода в Твери и скрылся
Трактор и легковушка столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
"Скорые" в Тверской области работали без 50 необходимых лекарств
В Тверской области руководитель завода заплатит 190 000 рублей штрафа
Лучшую школьную столовую выбрали в Твери
Движение транспорта ночью будет перекрыто в районе Речного вокзала в Твери
Пьяная автомобилистка съехала с дороги и врезалась в дерево в Тверской области
Отопление отключили в отдельных домах Пролетарского района Твери
На перекрестке в центре Твери не работает светофор
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса иномарки в Твери
65-летнего преподавателя из Твери осудили за взятки
100 единиц спецтехники расчищают трассы М-9 и М-10 в Тверской области
2160 семей Тверской области получили выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2018 году
У водителя эвакуатора во время движения случился инсульт, и он въехал в иномарку в Тверской области
Суд обязал снести аварийный дом в поселке имени Чкалова в Твери