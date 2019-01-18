2019-01-18T14:27:11+03:00
Происшествия

Рецидивист похитил два велосипеда и бытовую технику из дачного дома в Тверской области

Его задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленник выставил оконную рамуЗлоумышленник выставил оконную рамуФото: Василий ХОДАРЕВ
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К тверским полицейским обратилась 58-летняя жительница Санкт-Петербурга. На место происшествия по сигналу выехала следственно-оперативная группа.

Оперативники поговорили с потерпевшей и выяснили, что из ее дачного дома украли два велосипеда и бытовую технику. Неизвестные смогли выставить оконную раму и проникнуть в дом, который находиться в деревне Савелово Сонковского района.

-В результате проведенных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 37 – летний житель Сонковского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Мужчине за кражу грозит до шести лет.

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