Самосвал насмерть сбил пешехода в Твери и скрылся

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-18T13:46:08+03:00

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В Твери самосвал сбил пешехода и уехал с места происшествия. От полученных травмы пострадавший скончался на месте. Авария произошла около 12:30 сегодня 18 января на улице Ржевской.

По предварительной информации, под колесами самосвала оказалась пожилая женщина. Она переходила проезжую часть возле дома №14. Ее не заметил водитель грузовика и совершил наезд.

После дорожно-транспортного происшествия водителя самосвала разыскивают все патрульные экипажи спецслужб. В городе объявлен план «Перехват».

Подробности случившегося устанавливается.