Трактор и легковушка столкнулись на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области легковой автомобиль врезался в трактор. Авария произошла днем 18 января на 145 километре федеральной трассы М-10 в Калининском районе.
Водитель автомобиля "Лада Ларгус" не заметил трактор и въехал в него. От удара спецтехника завалилась и упала частично в кювет.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что трактор на момент аварии ехал своим ходом и никаких работ не производил.
Признаков опьянения у водителей обнаружено не было. Угрозы их жизни также нет.
Напомним, что после снегопадов на трассах работает много единиц спецтехники. Водителям быть внимательнее и не создавать препятствий для расчистки снега.