2019-01-18T13:15:56+03:00
Происшествия

Трактор и легковушка столкнулись на трассе М-10 в Тверской области

Трактор провалился в кювет
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Авария произошла днем, в светлое время сутокАвария произошла днем, в светлое время сутокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Тверской области легковой автомобиль врезался в трактор. Авария произошла днем 18 января на 145 километре федеральной трассы М-10 в Калининском районе.

Водитель автомобиля "Лада Ларгус" не заметил трактор и въехал в него. От удара спецтехника завалилась и упала частично в кювет.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что трактор на момент аварии ехал своим ходом и никаких работ не производил.

Признаков опьянения у водителей обнаружено не было. Угрозы их жизни также нет.

Напомним, что после снегопадов на трассах работает много единиц спецтехники. Водителям быть внимательнее и не создавать препятствий для расчистки снега.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое пострадавших: легковушка протаранила автобус под Тверью
Рецидивист похитил два велосипеда и бытовую технику из дачного дома в Тверской области
Самосвал насмерть сбил пешехода в Твери и скрылся
"Скорые" в Тверской области работали без 50 необходимых лекарств
В Тверской области руководитель завода заплатит 190 000 рублей штрафа
Лучшую школьную столовую выбрали в Твери
Движение транспорта ночью будет перекрыто в районе Речного вокзала в Твери
Пьяная автомобилистка съехала с дороги и врезалась в дерево в Тверской области
Отопление отключили в отдельных домах Пролетарского района Твери
На перекрестке в центре Твери не работает светофор
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса иномарки в Твери
65-летнего преподавателя из Твери осудили за взятки
100 единиц спецтехники расчищают трассы М-9 и М-10 в Тверской области
2160 семей Тверской области получили выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2018 году
У водителя эвакуатора во время движения случился инсульт, и он въехал в иномарку в Тверской области
Суд обязал снести аварийный дом в поселке имени Чкалова в Твери