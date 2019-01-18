Трактор и легковушка столкнулись на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-18T13:15:56+03:00

Авария произошла днем, в светлое время суток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Тверской области легковой автомобиль врезался в трактор. Авария произошла днем 18 января на 145 километре федеральной трассы М-10 в Калининском районе.

Водитель автомобиля "Лада Ларгус" не заметил трактор и въехал в него. От удара спецтехника завалилась и упала частично в кювет.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что трактор на момент аварии ехал своим ходом и никаких работ не производил.

Признаков опьянения у водителей обнаружено не было. Угрозы их жизни также нет.

Напомним, что после снегопадов на трассах работает много единиц спецтехники. Водителям быть внимательнее и не создавать препятствий для расчистки снега.