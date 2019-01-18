2019-01-18T12:32:54+03:00
Здоровье

"Скорые" в Тверской области работали без 50 необходимых лекарств

Проверку проводила прокуратура
Виктория ЖУКОВА
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Иск был удовлетворен и решение вступило в законную силуИск был удовлетворен и решение вступило в законную силуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Тверской области прокуратура Лесного района проверила исполнение законодательства об оказании медицинской помощи.

Было выявлено нарушение Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в местной районной больнице. Там не была обеспечена доступность и качество медицинской помощи в экстренной форме. В частности, в автомобилях "скорой" отсутствовали 50 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий.

- В удовлетворении представления было отказано, в связи с чем прокурор обратился в суд в защиту прав неопределенного круга лиц с требованием устранить нарушения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуре.

Иск был удовлетворен и решение вступило в законную силу.

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