В Тверской области руководитель завода заплатит 190 000 рублей штрафа

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-18T12:05:06+03:00

Такое наказание ему было назначено за невыплату зарплат своим подопечным

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Генеральному директору ООО «Бежецкий Опытно-Экспериментальный Завод» (ООО «БОЭЗ») придется заплатить 190 000 рублей штрафа.

Ранее руководителя признали виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 145.1 и ч.2 ст. 145.2 УК РФ, однако он не согласился с таким решением, и вместе с адвокатом подал аппеляцию. Однако из жалобы были оставлены без удовлетворения.

Во время суда было установлено, что с 01.04.2017 по 30.09.2017 руководитель платил 114 работникам предприятия зарплату ниже МРОТ. При этом деньги у предприятия были, однако гендиректор тратил их на производственную деятельность и выплату зарплаты самому себе. В итоге задолженность перед сотрудниками выросла до 4 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, результате принятых мер задолженность была погашена в ходе предварительного следствия.