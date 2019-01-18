2019-01-18T11:51:30+03:00
Общество

Лучшую школьную столовую выбрали в Твери

Первое место разделили два общеобразовательных учреждения
Виктория ЖУКОВА
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Конкурс проводится уже несколько лет подрядКонкурс проводится уже несколько лет подрядФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери подвели итоги традиционного конкурса «Лучшая школьная столовая». Участвовали в нем 16 общеобразовательных учреждений.

Комиссия проверяла качество и безопасность сырой и готовой продукции, состав рациона, а также ассортимент используемых пищевых продуктов. Учитывалось также как в школах формируется культура здорового питания учеников и квалификация работников.

-Победителями в конкурсе стали школы № 43 и № 4, - сообщили в администрации Твери.

Также были выбраны победители в различных номинациях. Например, «За плановость и перспективность в создании современной школьной столовой» наградили Гимназию № 44. А «Лучший дизайн школьной столовой» оказался в школе № 17. Лучшими в разных категориях оказались школы № 30, 9, 29, 35, 52 и Тверской лицей.

Конкурс направлен на совершенствование организации школьного питания и распространение лучшего опыта среди работников.

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