Движение транспорта ночью будет перекрыто в районе Речного вокзала в Твери

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-18T11:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери сегодня 19 января будет перекрыто движение транспорта. Связано это с обеспечением безопасностью во время проведения крещенских купаний. Напомним, что единственная купель в Твери организована на набережной Афанасия Никитина. Здесь же будет работать пункт обогрева и раздевалка.

С 22:00 18 января до 03:00 19 января будут закрыт проезд и парковка на участках улицы Горького и набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

Всего в Тверской области окунуться можно будет в 46 местах.