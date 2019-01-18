Пьяная автомобилистка съехала с дороги и врезалась в дерево в Тверской области
Женщина не справилась с управлением
Автомобилистку отвезли в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области пьяная 46-летняя автомобилиста спровоцировала аварию. На 139 километре автодороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково Бежецкого района 17 января около 14:40.
По информации региональной Госавтоинспекции, женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль автомобиля “Хендай Крета”. Она превысила безопасную скорость движения и не справилась с управлением транспортного средства. Она съехала в левый по ходу движения кювет. Там автомобиль врезался в дерево.
Женщина получила травмы. Ее доставили в больницу.