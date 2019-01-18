Отопление отключили в отдельных домах Пролетарского района Твери

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-18T10:44:23+03:00

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В Твери продолжаются ремонтные работы. 18 января коммунальщики начали менять участок теплотрассы на улице Бобкова. Дефект был обнаружен ранее, во время планового осмотра тепловых сетей. Тогда же были выполнены все необходимые подготовительные работы.

Сегодня на время ремонтных работ в отдельных домах по улицам: 1-я Республиканская, Академическая, Бобкова, Евгения Пичугина, Маршала Захарова, Маршала Конева, Чайкиной, Чудова, а также по 2-му Академическому проезду, Партизанскому переулку, проспектам Ленина и 50-лет Октября будет временно ограничено отопление.

Горячая вода в жилые дома будет поступать через обратный трубопровод. Коммунальщики планируют оперативно заменить участок теплотрассы и возобновить подачу коммунальных услуг жителям.