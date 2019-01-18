На перекрестке в центре Твери не работает светофор

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-18T10:06:57+03:00

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Утром 18 января отключили все светофорные объекты, которые установлены по углам пересечения Тверского проспекта и улицы Новоторжской.

Водители, которым утром пришлось ехать через данный участок, сообщили, что автомобильный поток регулирует автоинспектор. За счет этого транспорт двигается, но медленно. Сильных пробок при движении по Тверскому проспекту пока нет. Однако постоять немного придеться тем, кто едет по улице Новоторжской.

Напоминаем, что водителям при проезде данного участка следует быть бдительными. По возможности лучше объехать перекресток. Также удвоить внимательность стоит пассажирам.