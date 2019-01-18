2019-01-18T09:53:48+03:00
Происшествия

Несовершеннолетняя девочка попала под колеса иномарки в Твери

Потерпевшая попала с травмами в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 17 января, в Твери на улице Орджоникидзе в районе дома №29/48А произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девятилетняя девочка. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 13:20.

Дорожные полицейские выяснили, что 27-летний обладатель "Kia Rio" сбил девочку, когда она пыталась перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая попала с травмами в больницу.

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