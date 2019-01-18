2019-01-18T09:48:49+03:00
Общество

65-летнего преподавателя из Твери осудили за взятки

Деньги он брал со студентов за “зачет”
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Преподаватель якобы помогал учащимся подготовиться к контрольным работамПреподаватель якобы помогал учащимся подготовиться к контрольным работамФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Твери Заволжский районный суд назначил наказание преподавателю Тверского государственного технического университета. Мужчину признали виновным в получении взятки.

На судебном заседании было установлено, что в период с января по май 2018 года преподаватель брал через посредника деньги от студентов. Он якобы помогал учащимся подготовиться к контрольным работам.

Сумма “помощи” не превышала десяти тысяч рублей. После получения взятки преподаватель выставлял студентам “зачет” по дисциплине "Геология", хотя фактически никто ничего не сдавал.

В пресс-службе суда сообщили, что в результате мужчине было назначено три с половиной года условного решения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24