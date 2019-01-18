100 единиц спецтехники расчищают трассы М-9 и М-10 в Тверской области
Из-за частых снегопадов дороги в Тверской области расчищает максимально доступное количество спецтехники. Например, на федеральных автодорогах М-10 "Россия" и М-9 "Балтия" на территории Верхневолжья работают порядка 100 единиц техники.
В ФКУ Упрдор "Россия" сообщили, что с последствиями стихии на трассах борются 53 комбинированные дорожные машины, семь автогрейдеров, 13 автопогрузчиков, 22 трактора с плужком и пять со шнекоротором.
Связи с этим водителям следует быть предельно внимательными при движении по дорогам и не создавать препятствий для работы дорожной техники. Актуальную информацию о проезде транспортных средств можно узнать по телефону Центра управления производством: (8162) 73-11-95.