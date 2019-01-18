2160 семей Тверской области получили выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-18T08:40:38+03:00

Материальная поддержка начисляется мамам каждый месяц, пока малышу не исполнится полтора года

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В прошлом голу в Тверской области 2 160 семей стали получателями ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта мера социальной поддержки была введена 1 января 2018 года.

Родители получали по 10 625 рублей каждый месяц. Такая поддержка доступна для семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума региона.

Средства на выплаты были выделены из федерального бюджета – всего более 164 млн рублей. В 2019 году региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.