2019-01-18T08:00:46+03:00
Происшествия

У водителя эвакуатора во время движения случился инсульт, и он въехал в иномарку в Тверской области

Пострадавшая легковушка была припаркована возле дома
Виктория ЖУКОВА
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Эвакуатор вез автомобиль и по дороге врезался в иномарку Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. ТверьЭвакуатор вез автомобиль и по дороге врезался в иномарку Фото: vk.com/Подслушано у медиков г. Тверь
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В Тверской области эвакуатор «Hyundai» врезался в припаркованную иномарку марки «Hyundai Accent». Автомобиль стоял на обочине возле дома. А эвакуатору еще веса добавила отечественная легковушка, которую он перевозил. Авария произошла 17 января около 18:5 на улице Гоголя в Конаково.

В группе в соцсети «Подслушано у медиков. Тверь» сообщили, что причиной аварии, по предварительным данным, мог стать случившийся инсульт у водителя эвакуатора. Мужчину на «скорой» увезли в больницу.

Оба автомобиля получили значительные повреждения. Подробности устанавливаются.

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