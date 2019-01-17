Принять участие в Благотворительной ярмарке "Надежда" приглашают жителей Твери

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-17T18:29:45+03:00

Желающие могут пожертвовать для ярмарки книги, поделки ручной работы, детские игрушки, сувениры. Фото: Собор Вознесения господня

Изменить размер текста: A A

19 января на территории Вознесенского собора Твери пройдет Благотворительная ярмарка "Надежда". Мероприятие состоится по благословению Митрополита Тверского и Кашинского Саввы при поддержке православного молодежного клуба «Ирини». Время работы ярмарки: с 9:00 до 18:30.

Организаторы обращаются ко всем неравнодушным жителям города и области:

- Просим Вас оказать посильную помощь в проведении ярмарки в виде пожертвований: православная литература, поделки ручной работы, детские игрушки хорошего качества, домашняя утварь, сувениры.

Сообщается, что пожертвования принимаются ЕЖЕДНЕВНО в свечной лавке Вознесенского собора.

Вырученные средства пойдут на строительство храма-часовни священномученика Фаддея (Успенского) на бывшем Неопалимовском кладбище в Затверечье (на месте погребения и обретения святых мощей священномученика Фаддея).

Справки по тел.: 8-952-063-09-02 Елена (звонить в будни после 17:00).