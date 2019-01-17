На Крещение глава Тверской митрополии Савва проведет службу в сельском и городском храмах
19 января православные отметят праздник Крещения Господня или Богоявление, которому 18 января будет предшествовать Сочельник. В ночь на Крещение митрополит Тверской и Кашинский Савва будет служить в Тверской области.
Согласно графику, где прописаны все архиерейские службы с участием главы Тверской митрополии, Владыка Савва Навечерие Богоявления 18 января с 17.00 проведет в деревне Березино Калининского района.
А 19 января в 9.00 в день Святого Богоявления и Крещения Господня правящий архиерей совершит Божественную Литургию в Воскресенском кафедральном соборе Твери (ул. Баррикадная, 1).
Несколькими часами позже, с 17.00, Всенощное бдение с участием главы тверской митрополии пройдет в храме поселка Эммаус Калининского района.