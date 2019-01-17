На Крещение глава Тверской митрополии Савва проведет службу в сельском и городском храмах

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-17T18:30:53+03:00

Божественная литургия на праздник пройдет в Воскресенском кафедральном соборе Фото: Ирина ТАРАСОВА

Божественная литургия на праздник пройдет в Воскресенском кафедральном соборе

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19 января православные отметят праздник Крещения Господня или Богоявление, которому 18 января будет предшествовать Сочельник. В ночь на Крещение митрополит Тверской и Кашинский Савва будет служить в Тверской области.

Согласно графику, где прописаны все архиерейские службы с участием главы Тверской митрополии, Владыка Савва Навечерие Богоявления 18 января с 17.00 проведет в деревне Березино Калининского района.

А 19 января в 9.00 в день Святого Богоявления и Крещения Господня правящий архиерей совершит Божественную Литургию в Воскресенском кафедральном соборе Твери (ул. Баррикадная, 1).

Несколькими часами позже, с 17.00, Всенощное бдение с участием главы тверской митрополии пройдет в храме поселка Эммаус Калининского района.