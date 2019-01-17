Суд обязал снести аварийный дом в поселке имени Чкалова в Твери

СЕГОДНЯ 19:41 2019-01-17T19:41:47+03:00

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В Твери администрацию города обязали снести аварийный дом. Речь идет о расселенном здании, которое находится на улице 3-я Волоколамская в поселке имени Чкалова.

Центральный районный суд Твери ранее частично удовлетворил требования прокурора о признании незаконным бездействия администрации города. А апелляционное определение Тверского областного суда оставило это решение без изменения.

Жилой дом №4 по улице 3-я Волоколамская был построен в 1956 году. Он имеет восемь квартир, две из которых являются собственностью муниципального образования. Аварийным дом был признан в 2014 году.

- Администрация Твери в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещений, находящихся в муниципальной собственности, их соответствием, установленным санитарным и техническими правилам и нормам, иным требованиям законодательства, неправомерно бездействуя, что может повлечь за собой необратимые последствия, создавая угрозу жизни и здоровью людей, - постановил Тверской областной суд.