2019-01-17T18:08:52+03:00
Общество

На провода воздушных линий электропередачи в Тверской области налипает снег

Жителям следует быть бдительными
Виктория ЖУКОВА
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Опасно проходить под проводами, на которых налип снег или ледОпасно проходить под проводами, на которых налип снег или ледФото: Дарья РЯБИКОВА
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Энергетики предупреждают жителей Тверской области, что неблагоприятные погодные условия провоцируют повсеместное налипание снега на провода воздушных линий электропередачи.

Сбивать с них снег самостоятельно или просто находиться под проводами - смертельно опасно! Если вы заметили провисший или оборванный провод следует позвонить по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии "Тверьэнерго" 8-800-50-50-115.

Энергетики в Тверской области уже проводят профилактическую работу, чтобы исключить вероятность выхода энергооборудования из строя.

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