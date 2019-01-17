На провода воздушных линий электропередачи в Тверской области налипает снег

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-17T18:08:52+03:00

Опасно проходить под проводами, на которых налип снег или лед Фото: Дарья РЯБИКОВА

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Энергетики предупреждают жителей Тверской области, что неблагоприятные погодные условия провоцируют повсеместное налипание снега на провода воздушных линий электропередачи.

Сбивать с них снег самостоятельно или просто находиться под проводами - смертельно опасно! Если вы заметили провисший или оборванный провод следует позвонить по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии "Тверьэнерго" 8-800-50-50-115.

Энергетики в Тверской области уже проводят профилактическую работу, чтобы исключить вероятность выхода энергооборудования из строя.