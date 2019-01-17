Легковушка врезалась в грузовой поезд в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:24 2019-01-17T17:24:14+03:00

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В Тверской области легковой автомобиль не поделил проезд с поездом. Авария произошла в 15:35 сегодня, 17 января на железнодорожном переезде около деревни Хмелевая.

В региональном УМЧС России уточнили, что автомобиль «Lada X-Ray» протаранила грузовой состав. При этом поезд с рельсов не сошел и пути повреждены не были.

По предварительным данным, водитель автомобиля проигнорировал сигнал о приближающемся поезде и выехал на пути. Несмотря на экстренно торможение поезда, столкновения избежать не удалось.

Травмы получил водитель автомобиля.

На месте происшествия работали сотрудники УМЧС, автоинспекторы и врачи.