Легковушка врезалась в грузовой поезд в Тверской области
Авария произошла 17 января недалеко от Максатихи
Соблюдайте правила на переездах! Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области легковой автомобиль не поделил проезд с поездом. Авария произошла в 15:35 сегодня, 17 января на железнодорожном переезде около деревни Хмелевая.
В региональном УМЧС России уточнили, что автомобиль «Lada X-Ray» протаранила грузовой состав. При этом поезд с рельсов не сошел и пути повреждены не были.
По предварительным данным, водитель автомобиля проигнорировал сигнал о приближающемся поезде и выехал на пути. Несмотря на экстренно торможение поезда, столкновения избежать не удалось.
Травмы получил водитель автомобиля.
На месте происшествия работали сотрудники УМЧС, автоинспекторы и врачи.