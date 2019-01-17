2019-01-17T17:10:09+03:00
Общество

Стартует муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2019" в Твери

Торжественное открытие состоится во дворце культуры "Металлист"
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Стартует очный этап конкурса на лучшего учителя ТвериСтартует очный этап конкурса на лучшего учителя ТвериФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Конкурс «Учитель года» проводится в Твери уже 28-й раз. По итогам заочных соревнований определено 12 учителей, которые в очном муниципальном этапе конкурса начнут борьбу за звание лучших.

21 января стартует первый этап: «Учитель-профи», который продлится до 30 января. Педагоги представят творческие самопрезентации, методические семинары и открытые уроки.

Второй очный тур, «Учитель-мастер», начнется 31 января. Учителя покажут мастер-классы, поведут классные часы и представят образовательные проекты.

В третьем очном туре «Учитель-лидер» примут участие 4 финалиста, набравших наибольшее количество баллов.

Завершится всё финалом 8 февраля. Определится победитель, который получит годовую доплату к окладу в размере 50%, и три призёра конкурса - им на протяжении года будут прибавлять 30% к окладу.

Вместе со стартом очного этапа конкурса на нашем сайте откроется традиционное голосование за звание лучшего педагога по версии читателей "КП"-Тверь", который также обязательно получит подарок от нашей редакции!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд обязал снести аварийный дом в поселке имени Чкалова в Твери
На Крещение глава Тверской митрополии Савва проведет службу в сельском и городском храмах
Принять участие в Благотворительной ярмарке "Надежда" приглашают жителей Твери
На провода воздушных линий электропередачи в Тверской области налипает снег
Легковушка врезалась в грузовой поезд в Тверской области
Собака на улице в Тверской области изгрызла портфель школьника
Центр практической подготовки организаторов здравоохранения открылся в Твери
На Смоленском переулке в Твери восстановлено движение транспорта
Жители микрорайона Соминка в Твери остались без тепла
38 преподавателей в сфере культуры из Тверской области получат стимулирующие выплаты
С конца января дорожает проезд в маршрутках Твери
Оставшийся без попечения родителей ребенок не имеет жилья в Тверской области
Мужчина похитил терминал для сбора данных из магазина в Тверской области
В Тверской области проходит детский конкурс "Лучшая кормушка для птиц"
Троллейбус, маршрутка и такси столкнулись в центре Твери
Продолжается прием материалов на соискание первой Тверской литературной Премии имени Натальи Серовой
Врачи спортивной медицины будут получать дополнительные выплаты к пенсии в Тверской области
Сорок шесть купелей оборудуют на праздник Крещения в Тверской области
Жители центра и Заволжья в Твери остались без холодной воды
Молодой водитель сбил пожилую женщину в Твери