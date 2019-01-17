Стартует муниципальный этап конкурса "Учитель года - 2019" в Твери

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-17T17:10:09+03:00

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Конкурс «Учитель года» проводится в Твери уже 28-й раз. По итогам заочных соревнований определено 12 учителей, которые в очном муниципальном этапе конкурса начнут борьбу за звание лучших.

21 января стартует первый этап: «Учитель-профи», который продлится до 30 января. Педагоги представят творческие самопрезентации, методические семинары и открытые уроки.

Второй очный тур, «Учитель-мастер», начнется 31 января. Учителя покажут мастер-классы, поведут классные часы и представят образовательные проекты.

В третьем очном туре «Учитель-лидер» примут участие 4 финалиста, набравших наибольшее количество баллов.

Завершится всё финалом 8 февраля. Определится победитель, который получит годовую доплату к окладу в размере 50%, и три призёра конкурса - им на протяжении года будут прибавлять 30% к окладу.

Вместе со стартом очного этапа конкурса на нашем сайте откроется традиционное голосование за звание лучшего педагога по версии читателей "КП"-Тверь", который также обязательно получит подарок от нашей редакции!