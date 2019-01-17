Собака на улице в Тверской области изгрызла портфель школьника

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-17T16:33:17+03:00

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В Тверской области следователи СК проверяют информацию о нападении собаки на школьника. Произошло это днём 15 января в Ржеве. Четвероклассники после школы решили поиграть на площадки, оставив свои портфели на скамейки.

Сумками учащихся заинтересовался большой лохматый пес. Собака бегала самовольно, но была с ошейником. Она набросилась на один из портфелей и изгрызла его в клочья. Сами дети не пострадали – собака не обратила на них внимание.

В пресс-службе СУ СК РФ сообщили, что по данному факту Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.