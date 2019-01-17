Собака на улице в Тверской области изгрызла портфель школьника
Подробности случившегося устанавливают следователи СК
На детей пес внимания не обратилФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
В Тверской области следователи СК проверяют информацию о нападении собаки на школьника. Произошло это днём 15 января в Ржеве. Четвероклассники после школы решили поиграть на площадки, оставив свои портфели на скамейки.
Сумками учащихся заинтересовался большой лохматый пес. Собака бегала самовольно, но была с ошейником. Она набросилась на один из портфелей и изгрызла его в клочья. Сами дети не пострадали – собака не обратила на них внимание.
В пресс-службе СУ СК РФ сообщили, что по данному факту Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.