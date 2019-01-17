Центр практической подготовки организаторов здравоохранения открылся в Твери

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-17T16:07:30+03:00

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В Тверской области сегодня, 17 января открылся Центр практической подготовки организаторов здравоохранения. Работать он будет на базе областной клинической больницы. На первое занятие приглашены главные врачи медицинских учреждений региона.

- Главная цель создания Центра практической подготовки организаторов здравоохранения – активизация работы по повышению квалификации главных врачей региона, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, в Центре на постоянной основе будут проходить обучение врачи центральных районных больниц. Для них подготовлены познавательные лекций, дискуссий, круглые столы, тренинги, практические занятия, также предусмотрено дистанционное обучение. По окончанию курса слушатели должны будут сдать курсовую работу и пройти аттестацию.