На Смоленском переулке в Твери восстановлено движение транспорта

СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-17T15:33:41+03:00

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В Твери завершился ремонт участка водоброводной сети на Смоленском переулке. 17 января с 15:00 восстановлено движение транспортного потока по участку, который был перекрыт ранее.

В настоящий момент на месте работ восстановлено дорожное полотно в зимнем варианте. Также были убраны все ограждения и временные знаки дорожного движения. Ранее сообщалось, что устранить последствия прорыва можно будет за три дня, но специалисты смогли справиться быстрее.

Остановка общественного транспорта вернулась на прежнее место. Также троллейбусы вновь ходят по своему обычному маршруту.