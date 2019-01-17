Жители микрорайона Соминка в Твери остались без тепла

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-17T15:22:28+03:00

Коммунальщики примут все необходимые меры для оперативной замены участка теплотрассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Твери сегодня, 17 января проходят ремонтные работы в Заволжском районе. Специалисты теплоснабжающей компании с утра меняют участок теплосетей в микрорайоне Соминка, на улице Докучаева.

По этой причине без тепла остаются жители отдельных домов по улицам 1-я Плеханова и Плеханова, 2-я Грибоедова, Дачная, Докучаева, Прошина, Скворцова-Степнова и Хрустальная. Горячая вода поступает в дома по обратному трубопроводу.

Восстановлено тепло в домах будет по завершению ремонтных работ. Об отключениях жильцом должны были предупредить управляющие компании.