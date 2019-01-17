2019-01-17T14:54:07+03:00
Общество

38 преподавателей в сфере культуры из Тверской области получат стимулирующие выплаты

Из регионального бюджета выделено на эти цели более 560 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
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Прибавка составляет 20% и 10%Прибавка составляет 20% и 10%Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области преподаватели образовательных организаций в сфере культуры получат стимулирующие надбавки. На эти цели выделено из бюджета региона 561 тысяча рублей. Решение принято на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Доплата в 20% от оклада начисляется работникам за наличие званий федерального значения. Например, Заслуженный работник культуры РФ, Народный артист РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Надбавка в 10% выплачивается за наличие звания регионального значения, например, «Почетный работник культуры и искусства Тверской области» или «За достижения в культуре».

Соответствующие отраслевые звания и знаки в регионе имею 38 человек, среди них преподаватели колледжа культуры, музыкального и художественного колледжей.

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