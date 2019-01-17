С конца января дорожает проезд в маршрутках Твери
Подорожание пройдёт в два этапа. Первый планируется на конец января, второй — когда в рейс выйдут новые автобусы компании, выигравшей недавно конкурсы на осуществление перевозок по популярным городским маршрутам.
В конечном итоге стоимость проезда, скорее всего, составит 30 рублей.
- С двадцатых чисел действительно начнётся повышение цены за проезд на некоторых городских маршрутах. Какая это будет цена точно сказать не могу — 27, 28, может быть 29 рублей. После того, как на линию выйдут новые автобусы, которые были приобретены в рамках проведённых конкурсов, скорее всего будет ещё одно подорожание. Но, думаю, выше 30 рублей цена не поднимется, - сообщил в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» уполномоченный по правам перевозчиков в Тверской области Владимир Исаев.
На некоторых маршрутах объявления о повышении цен уже появились.
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