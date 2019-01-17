Оставшийся без попечения родителей ребенок не имеет жилья в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-17T14:11:51+03:00

Согласно закону он должен был получить его вне очереди

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Прокуратура Сандовского района Тверской области выяснила, что местный житель оставшийся без попечения родителей не имел полагающейся ему жилплощади.

Согласно закону, он должен был получить её после завершения профессионального образования и вне очереди. Однако это знаменательное событик так не произошло. Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать региональное министерство соцзащиты и администрацию Сандовского района предоставить ребенку жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения.

Как сообщает прокуратура Тверской области, Сандовским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.