Оставшийся без попечения родителей ребенок не имеет жилья в Тверской области
Прокуратура Сандовского района Тверской области выяснила, что местный житель оставшийся без попечения родителей не имел полагающейся ему жилплощади.
Согласно закону, он должен был получить её после завершения профессионального образования и вне очереди. Однако это знаменательное событик так не произошло. Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать региональное министерство соцзащиты и администрацию Сандовского района предоставить ребенку жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения.
Как сообщает прокуратура Тверской области, Сандовским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.