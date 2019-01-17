Мужчина похитил терминал для сбора данных из магазина в Тверской области
В Тверской области к полицейским обратился представитель одного из сетевых магазинов Вышнего Волочка. Он рассказал, что из торговой точки пропал терминал для сбора данных. Ущерб составил более 23 000 рублей.
Полицейские, разбираясь в случившемся, выяснили, что продавец магазин оставила терминал без присмотра на стеллаже в помещении торгового зала. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, расположенных в зале и опросив возможных свидетелей, стражи правопорядка вышли на след предполагаемого преступника.
Им оказался 40-летний местный житель. В отделе полиции он сознался в содеянном и вернул похищенный терминал. В его отношении возбуждено уголовное дело – сообщили в УМВД России по Тверской области.