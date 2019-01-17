2019-01-17T13:52:55+03:00
Дом. Семья

В Тверской области проходит детский конкурс "Лучшая кормушка для птиц"

Для маленькой птички сутки без пищи как для человека - месяц
Виктория ЖУКОВА
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Зимой нужно помогать птичкамЗимой нужно помогать птичкамФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Тверской области выбирают лучшую кормушку для птиц. Экологический конкурс проводит региональный Центрально-Лесной государственный заповедник. Участвовать в нем могут детсадовцы, школьники и коллективы различных учреждений дополнительного образования.

Важно сделать кормушку из природных материалов. Домик для птиц должен соответствовать тематике, быть оригинальными и иметь название.

Фотографии кормушек необходимо присылать на адрес электронной почты: forestprosvet@gmail.com. Авторы должны также предоставить свои личные данные: имя, фамилия, возраст, класс (с буквой), школа и телефон классного руководителя.

Работы принимаются до 14 февраля, а победителя выберут 25 февраля.

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