В Тверской области проходит детский конкурс "Лучшая кормушка для птиц"

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-17T13:52:55+03:00

Для маленькой птички сутки без пищи как для человека - месяц

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В Тверской области выбирают лучшую кормушку для птиц. Экологический конкурс проводит региональный Центрально-Лесной государственный заповедник. Участвовать в нем могут детсадовцы, школьники и коллективы различных учреждений дополнительного образования.

Важно сделать кормушку из природных материалов. Домик для птиц должен соответствовать тематике, быть оригинальными и иметь название.

Фотографии кормушек необходимо присылать на адрес электронной почты: forestprosvet@gmail.com. Авторы должны также предоставить свои личные данные: имя, фамилия, возраст, класс (с буквой), школа и телефон классного руководителя.

Работы принимаются до 14 февраля, а победителя выберут 25 февраля.