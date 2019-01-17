2019-01-17T13:00:56+03:00
Происшествия

Троллейбус, маршрутка и такси столкнулись в центре Твери

Авария произошла сегодня, 17 января, утром
Виктория ЖУКОВА
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В Твери сегодня, 17 января, примерно в 09:20 дорогу не поделили таксист, маршрутчик и водитель автобуса. Авария произошла на повороте на Волжский проспект возле здания Тверского медуниверситета.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. Однако поврежденные транспортные средства перекрыли часть проезда, и образовалась большая пробка улице Новоторжской со стороны центра города. Временно встало движение троллейбусов.

Очевидцы аварии выложили фотографии с места происшествия в группу в соцсети "Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус".

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