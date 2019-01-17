Продолжается прием материалов на соискание первой Тверской литературной Премии имени Натальи Серовой
До 15 марта продлится прием материалов на соискание первой Тверской литературной Премии имени Натальи Серовой.
На соискание Премии организаторы ждут:
· произведения, изданные в течение 2018 года в виде книг и опубликованные в газетах и журналах, а также рукописи в жанрах: проза, поэзия, драматургия;
· авторов, проживающих или проживавших на территории Тверской области, а также авторов других регионов с произведениями, соответствующими правилам Премии;
· произведения, действие которых явным образом происходит в Твери или городах Тверской области, или тесно связанных с историей, культурой или известными личностями Тверского региона.
Для номинации на Тверскую литературную премию Натальи Серовой необходимо предоставить:
- номинируемое произведение
- биографическую справку
- краткую аннотацию произведения
Все материалы направляются на электронный адрес Фонда «Отчий дом» od_fond@mail.ru с пометкой «на премию имени Натальи Серовой»
Члены жюри премии – писатели, редакторы Светлана Василенко, Игорь Караулов, Александр Переверзин (Москва).