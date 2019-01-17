2019-01-17T12:47:07+03:00
Общество

Продолжается прием материалов на соискание первой Тверской литературной Премии имени Натальи Серовой

Произведения необходимо отправить до 15 марта
Ирина ТАРАСОВА
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В памяти горожан Наталья Серова осталась как настоящий патриот Твери, человек, бесконечно влюбленный в культуру и искусство. Фото: Фонд «Отчий дом»В памяти горожан Наталья Серова осталась как настоящий патриот Твери, человек, бесконечно влюбленный в культуру и искусство. Фото: Фонд «Отчий дом»
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До 15 марта продлится прием материалов на соискание первой Тверской литературной Премии имени Натальи Серовой.

На соискание Премии организаторы ждут:

· произведения, изданные в течение 2018 года в виде книг и опубликованные в газетах и журналах, а также рукописи в жанрах: проза, поэзия, драматургия;

· авторов, проживающих или проживавших на территории Тверской области, а также авторов других регионов с произведениями, соответствующими правилам Премии;

· произведения, действие которых явным образом происходит в Твери или городах Тверской области, или тесно связанных с историей, культурой или известными личностями Тверского региона.

Для номинации на Тверскую литературную премию Натальи Серовой необходимо предоставить:

- номинируемое произведение

- биографическую справку

- краткую аннотацию произведения

Все материалы направляются на электронный адрес Фонда «Отчий дом» od_fond@mail.ru с пометкой «на премию имени Натальи Серовой»

Члены жюри премии – писатели, редакторы Светлана Василенко, Игорь Караулов, Александр Переверзин (Москва).

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