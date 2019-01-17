2019-01-17T12:21:26+03:00
Общество

Врачи спортивной медицины будут получать дополнительные выплаты к пенсии в Тверской области

Новая поддержка доступна с 2019 года
Виктория ЖУКОВА
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Социальная поддержка по этому направлению будет доступна для врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицинеСоциальная поддержка по этому направлению будет доступна для врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области действует новый порядок ежемесячных выплат спортсменам, в том числе с инвалидностью, и тренерам, вышедшим на пенсию. Также социальная поддержка по этому направлению будет доступна для врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Решение было принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Ежемесячная выплата назначается каждому получателю, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира или Европы, после выхода на пенсию по старости с учетом его достижений.

В областном правительстве уточнили, что в прошлом году данные выплаты получили 14 жителей Тверской области. На эти цели из бюджета региона было направлено более 2,1 млн рублей.

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