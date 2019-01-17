Сорок шесть купелей оборудуют на праздник Крещения в Тверской области
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один из главных церковных праздников – Крещение Господне.
- Обеспечивать безопасность людей во время их погружения будут сотрудники МЧС России по Тверской области, аварийно-спасательной службы Тверской области, государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тверской области, Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области, бригады скорой медицинской помощи и представители общественных организаций региона, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.
Ведомство также опубликовало полный список сорока шести иорданей, где будут организованы крещенские купания.
В Твери купель в этом году будет одна: на набережной Афанасия Никитина, напротив здания Политеха, близ причала Речного вокзала.