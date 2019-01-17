2019-01-17T11:56:42+03:00
Общество

Сорок шесть купелей оборудуют на праздник Крещения в Тверской области

МСЧ региона обнародовало полный список согласованных крещенских иорданей
Виктория ТУШКОВА
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В Твери купель организуют в традиционном месте на набережной Афанасия НикитинаВ Твери купель организуют в традиционном месте на набережной Афанасия НикитинаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят один из главных церковных праздников – Крещение Господне.

- Обеспечивать безопасность людей во время их погружения будут сотрудники МЧС России по Тверской области, аварийно-спасательной службы Тверской области, государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тверской области, Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области, бригады скорой медицинской помощи и представители общественных организаций региона, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

Ведомство также опубликовало полный список сорока шести иорданей, где будут организованы крещенские купания.

В Твери купель в этом году будет одна: на набережной Афанасия Никитина, напротив здания Политеха, близ причала Речного вокзала.

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