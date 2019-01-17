2019-01-17T11:41:01+03:00
Недвижимость

Жители центра и Заволжья в Твери остались без холодной воды

В городе ведутся ремонтные работы
Виктория ЖУКОВА
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Водичку вернут в обедВодичку вернут в обедФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери в двух районах 17 января начались планово-предупредительные работы. Из-за этого ряд домов временно отключили от холодного водоснабжения.

До 13:00 холодной воды не будет у жителей домов №9 и 11а по улице Советская. А до 16:00 без «холодненькой» остались дома №18, 18корп.1-3, 22 по улице Хромова, № 23, 23корп.1-3 по улице Паши Савельевой и №5 по Молодежному бульвару.

«Тверь Водоканал» приносит извинения за временное неудобство. Подробности можно узнать по телефону информационно-справочной службы: 62-01-02.

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