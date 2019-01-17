Молодой водитель сбил пожилую женщину в Твери

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-17T11:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 16 января, в Твери на улице Орджоникидзе в районе дома №47 у корпуса №3, произошло ДТП в результате которого пострадала 62-летняя женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 22:20.

Дорожные полицейские выяснили, что 24-летний обладатель "ВАЗа 21124" сбил 62-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. "Зебра" находилась в зоне видимости потерпевшей, но до неё она так и не дошла.

Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в результате аварии женщина была осмотрена медиками на месте ДТП. От госпитализация потерпевшая отказалась.