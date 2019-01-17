2019-01-17T11:03:45+03:00
Происшествия

Автомобилистка выехала на встречную полосу и врезалась в кроссовер в Тверской области

При лобовом столкновении пострадали три человека
Виктория ЖУКОВА
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В аварии пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ аварии пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области молодая женщина не справился с управлением автомобиля «Тойота Королла». 16 января около 11:40 27-летняя автомобилистка проезжала 55 километр дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковского района.

Она не выбрала безопасную скорость для движения и выехала на встречную полосу. Там ее автомобиль лоб в лоб врезался в «Ниссан X-TRAIL», за рулем которого ехал 66-летний водитель.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что травмы в результате аварии получили три человека: водитель легковушки, водитель и 65-летняя пассажирка из «Ниссан». Их доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи.

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