2019-01-17T10:00:41+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина пропал в Тверской области

Его нет дома уже 11 дней
Альберт БОЙКОВ
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Мужчины нет дома уже 11 дней Фото: ВПСО "СОВА"Мужчины нет дома уже 11 дней Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "СОВА", идет розыск Аксенова Владимира Михайловича 1956 года рождения. 6 января 2019 года мужчину последний раз видели в деревне Неклюдово, что в Кимрском районе. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 180 см, худощавого телосложения

Одежда: куртка темно-коричневого цвета на молнии, дутые сапоги черного цвета, черные брюки, вязаная черная шапка.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам - 8(900)012-16-48 или 102. Требуется помощь волонтеров.

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