Пропавшего 14-летнего школьника нашли в одном из гипермаркетов Твери

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-17T10:00:15+03:00

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Пропавшего школьника из Твери нашли. Его заметили в одной из городских гипермаркетов.

Напомним, 14-летний мальчик пропал 15 января. Утром он ушел из дома в школу № 39. Однако до учебного заведения ребенок не добрался. Информация о случившемся поступила следователям регионального СУ СК РФ. Было организовано проведение доследственной проверки.

Также подростка искали волонтеры ВПСО «Сова» и наряды территориального отдела полиции. Чтобы найти школьника, следователи СК выезжали по месту его последнего пребывания и отпрашивали знакомых.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.