Миллионы в лотерею выиграли семь жителей Тверской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-17T09:06:20+03:00

В общей сумме было разыграно в 2018 году свыше трех миллиардов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего в России было 206 таких счастливчиков

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В Тверской области 17 жителей в 2018 году выиграли крупную сумму денег в лотерею, которую проводит Почты России.

10 из них стали обладателями суммы в размере от 500 до 999 тысяч рублей, а еще семеро пополнили свой домашний бюджет суммой с шестью нулями.

Всего в прошлом году в почтовых отделениях было куплено свыше 68 миллионов лотерейных билетов. Более одного миллиона рублей смогли выиграть 206 человек, а суммой чуть меньше порадовали себя 63 жителя России.

Самый крупный выигрыш оказался в Хабаровском крае. Там местный житель выиграл порядка семи миллионов рублей. В общей сумме было разыграно в 2018 году свыше трех миллиардов рублей.