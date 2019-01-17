Более 12 тысяч девятиклассников из Тверской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку
Всем ученикам девятых классов школ Тверской области до 30 января нужно подать заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Пройдет оно 13 февраля 2019 года.
В областном правительстве уточнили, что собеседование охватит свыше 12 тысяч девятиклассников. Его успешная сдача – это допуск к государственной итоговой аттестации.
Школьники должны будут выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монолог на выбранную тему и диалог с экзаменатором-собеседником. На собеседование дается в среднем 15 минут (и 30 минут для ребят с ограниченными возможностями здоровья).
По итогу учащиеся получат «зачет» или «незачет». Результаты объявят не позднее 28 февраля. Пересдать собеседование можно будет в резервные дни с 13 марта и 6 мая 2019 года.