Более 12 тысяч девятиклассников из Тверской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку

СЕГОДНЯ 08:39 2019-01-17T08:39:18+03:00

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Всем ученикам девятых классов школ Тверской области до 30 января нужно подать заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Пройдет оно 13 февраля 2019 года.

В областном правительстве уточнили, что собеседование охватит свыше 12 тысяч девятиклассников. Его успешная сдача – это допуск к государственной итоговой аттестации.

Школьники должны будут выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, монолог на выбранную тему и диалог с экзаменатором-собеседником. На собеседование дается в среднем 15 минут (и 30 минут для ребят с ограниченными возможностями здоровья).

По итогу учащиеся получат «зачет» или «незачет». Результаты объявят не позднее 28 февраля. Пересдать собеседование можно будет в резервные дни с 13 марта и 6 мая 2019 года.